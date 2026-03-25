Runners florenses participaron del 7mo. Cross Country «Día de la Memoria» en Olavarría

(galería de imágenes) Un importante grupo de atletas florenses dijo presente en el día de ayer martes en la competencia que se desarrolló sobre una distancia de 21K -media maratón- (también hubo una carrera recreativa de 7K) en un circuito serrano con línea de largada en el Centro Largo y llegada en el Espacio por la Memoria «Monte Pelloni». Entre los locales, Gabriel Cepeda y Eugenia Schumacher (ver foto) fueron los más destacados. Céspedes obtuvo el primer puesto en 21K -categoría 40 a 44 años- y fue séptimo en la general. En tanto que Schumacher también se quedó con el primer lugar en 21K -categoría 50 a 55 años-. La carrera -de la que participaron cerca de 200 corredores- fue organizada por el Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría (CAVO) con la colaboración de la Comisión por la Memoria de la vecina ciudad.

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