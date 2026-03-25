25 de marzo de 2026

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Biblioteca Popular «25 de Mayo» presenta «Conversatorio: Libros, biblioteca y memoria»

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10 horas atrás Fm Alpha
Ayer 24 de marzo se conmemoró el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Durante esos años oscuros, las Bibliotecas Populares sufrieron la perdida de material bibliográfico de distinta índole que incluyó literatura, política, diversas ramas del conocimiento e incluso cuentos infantiles, tanto de autores argentinos como extranjeros. Para mantener viva esa memoria, desde la Biblioteca Popular 25 de Mayo, los invitamos  a participar del «Conversatorio: Libros, Biblioteca y Memoria». Nos encontraremos para dialogar sobre el clima de época en las bibliotecas, el cuidado del material bibliográfico, la importancia de la lectura y de la cultura como mecanismo de resistencia popular. Los esperamos el viernes 27 de marzoo, a las 18hs. en Avda. Rivadavia 325.

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