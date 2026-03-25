La Buena Noticia: investigadores avanzan hacia el primer reloj nuclear

La carrera por construir el primer reloj nuclear cobró un renovado impulso tras décadas de investigación, con avances recientes en la manipulación del torio-229 y el desarrollo de tecnología láser que acercan este objetivo a la realidad, según publicó la revista científica Nature. El potencial de este dispositivo, conforme a los científicos reunidos en el Global Physics Summit de la American Physical Society (la Sociedad Estadounidense de Física) en Denver, reside en su capacidad para superar la precisión de los relojes atómicos ópticos actuales y abrir la puerta a aplicaciones comerciales fuera del laboratorio. A diferencia de los relojes atómicos ópticos, que hoy pierden solo un segundo cada 40.000 millones de años, el reloj nuclear promete mayor capacidad de resistencia frente al ruido y un diseño compacto, atributos que podrían transformar sistemas de navegación, telecomunicaciones y áreas dependientes de la medición ultra precisa del tiempo.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

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