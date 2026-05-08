8 de mayo de 2026

Testimonio del productor de ovinos Coda: “Les pegó una sacudida contra el piso”

3 horas atrás Fm Alpha

Este este es el testimonio del productor agropecuario Adalberto Coda. En primera persona, relata lo que encontró luego del tornado que afectó su campo.

«La verdad increíble, lo más impresionante es como arrancó el alambrado, son de 8 hilos, fue una manga de 70 u 80 metros que arrancó desde la punta del monte del lado de Pje. “El Mosquito” y vino para este lado, al vecino le mató 2 vacas y un ternero vacas, cortó alambres y amontonó las ovejas no se que hizo, algunas las revolcó porque están embarradas, otras muy lastimadas, les pegó una sacudida contra el piso o no sé qué, hay ovejas que las llevó 200 metros volando o dando vuelta, y se ve la lonja hasta la casa de los chicos de Pellejero que derrumbó todo, fue un milagro para ellos que estén vivos…” Decía Coda.

