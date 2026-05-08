8 de mayo de 2026

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Concejo Deliberante: funcionarios del área de Cultura se reunieron con los bloques políticos

1 hora atrás Fm Alpha
En el marco de una nueva reunión plenaria que tuvo lugar ayer jueves en el salón «Dr. Oscar Alende» el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Prof. Fernando Muñiz, mantuvo un encuentro con los concejales de los distintos bloques políticos para avanzar en el tratamiento de los expedientes que se encuentran en la mesa de trabajo.  Durante la jornada estuvieron presentes Aldo Valente, coordinador del Teatro Español y Juan Bautista Saladino, director de Cultura, quienes brindaron información y respondieron inquietudes de los ediles sobre los temas abordados. Posteriormente, la plenaria continuó con el análisis de los expedientes que serán tratados en la próxima Sesión Ordinaria.

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