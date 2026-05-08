8 de mayo de 2026

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Olavarría: avistaron crías de gato montés

1 hora atrás Fm Alpha

Un conductor registró en las últimas horas imágenes de pequeños felinos en la zona del acceso a Fortín Olavarría y aseguró que, en un primer momento, creyó que se trataba de crías de yaguareté. Sin embargo, ante la consulta del medio colega, el director del Eco Parque, Adelmar Funk, aclaró que los animales corresponden a crías de gato montés, una especie silvestre presente en distintas regiones del país. Las imágenes rápidamente despertaron curiosidad y comentarios entre vecinos y usuarios de redes sociales. El especialista explicó que la presencia de un yaguareté en esta región sería un hecho extraordinario y poco habitual teniendo en cuenta las características de distribución natural de esa especie en el país. De todas maneras, las imágenes registradas resultan impactantes y vuelven a poner en valor la presencia de fauna silvestre en sectores rurales de la zona. Además, se recordó la importancia de no intentar capturar, atacar ni domesticar este tipo de animales, ya que su lugar natural es la vida silvestre.

Fuente: quépasaamérica (Olavarría)

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