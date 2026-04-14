Detuvieron en Rauch a un hombre de Las Flores por una causa de desobediencia

En horas de la tarde de este lunes, personal del Gabinete Táctico Operativo de la Estación de Policía Comunal de Rauch, en conjunto con efectivos del C.P.R. local y en colaboración con la SUBDDI Las Flores, llevó adelante un procedimiento que culminó con la detención de un masculino oriundo de la vecina ciudad de Las Flores. El operativo se concretó tras tareas investigativas encubiertas y de vigilancia realizadas en inmediaciones de un domicilio ubicado en calle Juan Silva al 500 de esta ciudad. La detención se enmarca en la causa N° AZ 946-2024, caratulada “Desobediencia – Las Flores”, con intervención del Juzgado en lo Correccional N° 2 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Héctor Rodolfo Torrens. Según se informó oficialmente, el individuo fue trasladado a la sede de la SUBDDI Las Flores, donde permanece alojado a disposición del magistrado interviniente. El procedimiento fue confirmado por el jefe de la Policía de Seguridad Comunal de Rauch, comisario inspector Diego A. Lemma.

Fuente: La Nueva Verdad (Rauch)

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