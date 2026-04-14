Se vienen las elecciones en SUTEBA

El próximo 11 de mayo se realizarán las elecciones generales del gremio docente en la provincia de Buenos Aires. A nivel local, este miércoles a las 19hs. en la sede de Avda. Sarmiento y 25 de Mayo se presentará oficialmente la única lista (Celeste) a considerar. Los comicios de renovación de cargos se realizará mediante el voto secreto y directo de los afiliados en una jornada a realizarse desde las 8 hasta las 17 en todas las mesas constituidas en los lugares de votación. Según trascendió, Pamela Zarlenga, actual secretaria general, no iría por la reelección.

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