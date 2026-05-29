BM – viernes 29 de mayo

AMPLIA PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DE CAPACITACIONES SOBRE COMPOSTAJE Tal como se había programado, ayer se realizó la Jornada de Capacitación sobre compostaje y soberanía alimentaria dirigida a docentes y a la comunidad en general. Dicha actividad se llevó adelante a partir del trabajo conjunto de las Secretarías de Desarrollo Humano; Producción Turismo y Ambiente; y Educación y Cultura en articulación con el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. La misma contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein; el director de Planificación e Investigación del mencionado Ministerio, Pedro Procopio, entre otras autoridades. La jornada se desarrolló en dos instancias. Por la mañana se realizó un Taller sobre Compost facilitado por el director de Comunidades Sostenibles, Sergio Magazzini; al finalizar se hizo entrega de composteras domiciliarias otorgadas por el Ministerio de Ambiente y de semillas del Programa Municipal «Tu huerta» que se implementa desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario. Por la tarde se realizó el primer encuentro presencial del Curso «Construyendo Soberanía Alimentaria en la Escuela”, el cual otorga puntaje docente.

EMMA JUAREZ EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR Este viernes 29 de mayo, a las 21hs. en el Salón Rojo Municipal se presentará Emma Juárez, cantor y bailarín florense dedicado al folclore argentino desde muy temprana edad. El ciclo «Folclore para Escuchar», idea y producción de Fernando Calles con fuerte apoyo de la Municipalidad de Las Flores, en su 20 edición, convoca en esta oportunidad a un artista florense qué a pesar de su juventud ya cuenta con un importante recorrido musical Profesor de Danzas Folklóricas argentinas, integrante de bandas como Vieja Bordona de la ciudad de Las Flores, Viento en Contra de la ciudad de Tandil, grupos con los que participó en varios ciclos, eventos y festivales como Las Flores Canta, Festival del Ombú, Festival Mayor de Tango y Folklore de General Belgrano, Festival de Peñas y Fortines, etc. En la actualidad Emma Juárez, trabaja en un proyecto como solista que ya tuvo rodaje en eventos como «La Peña de los Juárez», ciclo de peñas creado junto con la joven cantora Magali Juárez de la ciudad de La Plata. donde tienen participación cantores /as de distintos pueblos del país. Una muy buena oportunidad la del próximo viernes por la noche para disfrutar del talento musical del florense Emma Juárez, en un ciclo libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.

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