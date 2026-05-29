Julio Hemmen se refirió a diversos contratiempos que se dan en la pileta climatizada

En la mañana de “El Periodístico” hablamos con el director de natatorios del distrito de Las Flores profesor Julio Hemmen. La entrevista se da ante el reclamo llegado de una oyente sobre la regularidad y temperatura de la misma. La misma, colaboró a conocer mas intensamente la gran actividad que tiene la misma de 10.000 turnos mensuales.

“Esto es un trabajo continuo de todo el año para nuestra ciudad…es un hito deportivo y social muy importante por eso tratamos de mantener al máximo las instalaciones…El mantenimiento es diario, no podes parar porque siempre hay que estar atento a todo…los climatizadores tienen un uso continuo salvo cuando paramos un mes y pico en verano para mantenimiento y luego está prendido todo el año y por lógica tiene su desgaste. Hay veces que fallan no por cuestiones que no se atienden sino que se rompen…es todo un sistema de muchos años que se ha ido reponiendo pero el desgaste es muy grande, tratamos de solucionarlo a nivel local y si no se manda a reparar afuera…Los repuestos de los climatizadores se piden en Olavarría que son proveedores…hay que pedir presupuestos, hay que colocarlos, etc, lleva un tiempo, igual tenemos confianza con ellos que siempre envían los respuestos y después le enviamos los suministros, el intendente no duda para comprarlos y hablamos repuestos que no son baratos…” Decía Hemmen.

“Tratamos de parar en verano que es cuando pasa toda la actividad al Country…se vacía la pileta y se trabaja por ejemplo con la pintura y el orden en general. Se pinta toda la estructura, parte interna y externa. Son 500 mil litros de agua y no es con temperatura de calle…La pileta funciona bárbaro, no hubo problema grave para decir hay que cerrar, el agua está perfecta, cristalina, todas las mañanas se pasa el barre-fondo y por la noche se pasan los productos necesarios. Son cuestiones de aparatos que se deterioran, la parte humana funciona a la altura…En este momento tenemos un montón de escuelas que van con sus alumnos a aprender a nadar, vienen también del campo, tenemos nadadores libres, grupos del CEF, propios, de entrenamiento, la matrícula son 2.500 personas aproximadamente por semana, por día tenemos abierto de 8 a 22 hs y muchas veces no tenemos lugar para libres porque está todo casi siempre ocupado. Hasta viene gente de otras localidades. Ahora los jueves y viernes extendemos hasta casi las 23 por la escuela de guardavidas. Por eso también permanentemente estamos con el mantenimiento de las duchas, los baños, etc. Hay cosas que a veces escapan al mantenimiento humano, baja presión o la rotura de un climatizador como expliqué antes…Cuando somos locales en la liga regional nos elogian nuestra pileta. Hay gente que por ahí necesita tener la sensación de un agua más caliente, el climatizador de 30 grados, pero al circular cae 2 grados, no se puede subir y bajar en el día porque 500 mil litros de agua no se calientan en dos minutos…”

Sobre la cuota que se abona y diversos convenios, dijo: “Como hay un convenio con la Dirección de Escuelas se cobra una matrícula inicial y luego no se paga más en el año, uso particular tiene una matrícula y un abono mensual, pero cuando se empezó a tratar de hacer esta pileta con un proyecto enmarcado desde el CEF siempre se buscó la parte social, deportiva y de recreación, si realmente hay que cobrar lo que vale el mantenimiento muy poca gente podría ir. Nosotros no tenemos cooperadora es un mantenimiento más que nada municipal, lo único que tenemos como cuota fija son la de los libres y otros grupos que participan en las clases…”

Finalizando dijo: “Estamos actualmente trabajando para la adquisición de un nuevo climatizador, se va a trabajar en un proyecto para adquirir una caldera nueva, el problema que tenemos es que el agua en Las Flores es muy dura y el sistema se llena de sarro y ahí tenemos que parar y hacer un tratamiento para que vuelva a funcionar como estaba. Es bastante costoso, pero está la decisión política de comprarla para no tener más problemas…”. Remarcaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A JULIO HEMMEN

About The Author