La Buena Noticia: hallan un mecanismo común de replicación para el dengue y otros virus

Hace veinte años, el grupo liderado por la viróloga Andrea Gamarnik, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires reveló cómo hace el virus del dengue para replicar su material genético e infectar mosquitos y humanos. Este hallazgo sobre un virus que se estima que infecta entre 100 y 400 millones de personas en el planeta cada año, le valió a la investigadora del CONICET reconocimiento mundial. Ahora, ella y su equipo demostraron que ese mecanismo de replicación es “universal” para todos los virus del mismo género, que incluye al Zika y el de la fiebre amarilla, entre más de veinte virus que causan distintas enfermedades. “Descubrimos que todos los virus del género Orthoflavivirus peligrosos para los humanos comparten una pieza esencial dentro del mecanismo que utilizan para multiplicarse en la célula y además propusimos que esta pieza es un talón de Aquiles común a todos ellos”, explica Santiago Oviedo-Rouco, miembro del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL).

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

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