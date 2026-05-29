29 de mayo de 2026

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2 de junio: se confirmó el acto por el Día del Bombero Voluntario

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El mismo tendrá lugar a partir de las 9:30hs. en la sede del cuartel sito en calle Pueyrredón 531. A esa hora se realizará la concentración del personal en el cuartel, Formación del personal del Cuerpo Activo, Izamiento del Pabellón Nacional, Himno Nacional Argentino, Colocación Ofrenda floral en Monumento al Bombero y minuto de silencio para los fundadores de la Asociación, Bomberos y miembros de la Comisión Directiva fallecidos. Como dato saliente, este año no se realizará la tradicional caravana por calles de la ciudad. En su lugar habrá un jornada de puertas abiertas a partir de las 14:30hs. para quien desee conocer el cuartel.

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