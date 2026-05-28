¡Vamos por la cuarta!: con Messi al frente, Scaloni dio la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La Selección Argentina presentó esta tarde la lista de 26 convocados para el Mundial 2026. El técnico Lionel Scaloni definió quiénes serán parte del plantel que intentará, con Lionel Messi a la cabeza, defender el título en la cita con sede compartida entre Canadá, México y EE.UU. Si bien se esperaba que la nómina sea oficializada durante este viernes, la Albiceleste se adelantó y dio a conocer a los 26 futbolistas que buscarán defender la corona obtenida en el Mundial de Qatar 2022. Sin sorpresas en los arqueros, en la nómina de defensores se destaca la presencia de Facundo Medina en lugar de Marcos Acuña, la ausencia más sorpresiva luego de su semestre en River. A su vez, también ingresó Leonardo Balerdi, quedánse con el último boleto en la zaga central venciendo a Marcos Senesi. En la mitad del campo de juego dicen presente Giovani Lo Celso y Valentín Barco, le ganaron en la pulseada a Franco Mastantuono y Emiliano Buendía. Respecto al frente de ataque, la gran incógnita estaba alrededor del puesto del tercer delantero, el cual finalmente quedó en manos de Juan Manuel López, tendrá su primera experiencia en una cita mundialista.

Arqueros :

Emiliano «Dibu» Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores :

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Mediocampistas :

Leandro Paredes (Boca)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Delanteros :

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nico González (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nico Paz (Como)

Juan Manuel López (Palmeiras)

Lautaro Martínez (Inter)

Los futbolistas empezarán la concentración y los entrenamientos el 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, en el centro de los Estados Unidos, donde la Albiceleste jugará dos de sus tres partidos en el Grupo J. Durante ese período de preparación, la Selección disputará dos partidos amistosos en suelo norteamericano contra dos países que no se clasificaron al Mundial: Honduras (el 6, en Texas) e Islandia (el 9, en Auburn). El debut oficial será el martes 16 de junio a las 22hs. (hora argentina) ante Argelia en Kansas.

Fuente: TyC Sports

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