Torneo Pre-Federal: Ferro no pudo de visitante y perdió su invicto del año

El equipo de Las Flores cayó por 3 a 1 ante Unión Vecinal Etcheverry, equipo de la Liga de Chascomús y ahora ya no depende de sí mismo para lograr la clasificación. Sergio Cenzano, que se fue expulsado en el segundo tiempo, convirtió el gol del equipo florense. Se lesionaron Emmanuel Tus y Lucas Valdez, en una noche adversa donde los ferroviarios perdieron su primer partido del año.

(Por Flavio Iacomini)

Cancha más chica, improvisación defensiva en la banda derecha donde vinieron los goles, expulsión de Sergio “Cuiza” Cenzano por fuerte infracción y lesión en la rodilla de Emmanuel Tus.

Componentes claves que fueron determinantes para que Ferrocarril Roca no pudiera hacer buen pie de visitante y le convirtieran tres goles como hacía mucho tiempo no ocurría.

La visita a la localidad de Angel Etcheverry, del Partido de La Plata, no fue auspiciosa para los albicelestes que cayeron por dos goles de diferencia en un reducto difícil, complicado.

A la salida de un tiro de esquina y cerca del final del primer tiempo, fue cuando consiguió el gol el local,

Ni bien arrancó la segunda mitad, Sergio Cenzano a los 3 minutos empató el partido, pero su rival sacó rápido de la mitad de la cancha, jugó la pelota por la izquierda de su ataque y llegó el segundo gol de Unión Vecinal Etcheverry a los cinco minutos del complemento.

Ferro luego comenzó a manejar mejor la pelota con Mauro Ramos y con Emmanuel Tus en cambio posicional al ubicarse el Tero por la derecha y esto comenzó a complicar al equipo de Unión Vecinal Etcheverry. Después de la lesión de Tus y antes de Lucas Valdéz, de nuevo por la izquierda vino el ataque y la definición del equipo de Angel Etcheverry que derivó en el tercero y definitivo gol del encuentro.

Si bien Ferrocarril Roca, con amor propio y dignidad, buscó el descuento y ya con un jugador menos dentro del campo por la expulsión de Sergio Cenzano por fuerte infracción, la misión se hzio imposible.

El árbitro del encuentro Brian Tourney de Dolores en el minuto 98 decretó el final del encuentro.

El equipo de nuestra ciudad, el próximo miércoles ante Racing de Bavio tendrá su última chance. Debe ganar y esperar que pasará con sus rivales en la última fecha para poder ilusionarse con su clasificación a la etapa de cuartos de final del Pre Federal 2026.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Facundo Díaz, Santiago Magno, Braian Juárez, Iván Garcete, Luis Peón, Lucas Valdéz, Emmanuel Tus, Enzo Castro, Mauro Ramos, Sergio Cenzano. Relevos: Ignacio Aguirre, Alexio Aguirre, Iván Lozano, Enzo Molina, Gianfranco Manrique, Martín Araujo, Jorge Coria. D.T: Juan Cruz Candina. Ayudante de Campo: Martín Dorronsoro. P.F. Luciano Ponce.

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