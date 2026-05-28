28 de mayo de 2026

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Del Borde Teatro presenta «Piel de encaje»

4 horas atrás Fm Alpha

En el mes del orgullo LGBTIQ+, el Ciclo «Del Borde Anfitrión» convoca al público a habitar un espacio de encuentro, libertad y emoción compartida. En escena, Eduardo «Pacha» Paglieri da vida a un personaje drag sin género ni edad que ríe, llora, canta, baila, recuerda y se transforma. El recorrido artístico de Paglieri -capaz de encarnar figuras históricas y profundamente masculinas como Perón (Eva, el gran musicar argentino, con dirección de Nacha Guevara) o el inolvidable boxeador de «Piaf» (junto a Elena Roger)- encuentra aquí un nuevo desafío: habitar un cuerpo andrógino y poético que, entre tangos, silencios y versos, transita memorias íntimas que conmueven y movilizan. Escrita y dirigida por Fernando Alegre, este unipersonal de teatro musical toma al tango como fuerza expresiva y lo resignifica desde una mirada con perspectiva de género. La música original y los arreglos de Carlos Ledrag otorgan una profundidad y un magnetismo único que potencian la vibración escénica. La crítica destacó su capacidad para liberar al tango de su mirada más rígida y machista, abriendo espacio a la diversidad, la ternura y la resistencia. El público lo describe como “un espectáculo que emociona, interpela y transforma”. La obra cuenta con el apoyo de la Federación Argentina LGBT+ (@falgbt), Folclore por Todes (@folcloreportodes) y SIGLA Argentina (@sigla_ar), reafirmando su potencia como espectáculo que celebra la diversidad y el derecho a existir. También recibió un apoyo de PROTEATRO para realizar funciones en gira.
La función será el ́ , (B. de Irigoyen 570, Las Flores), que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de Las Flores.
La obra está destinada a público adolescente y adulto.
Las entradas tendrán un valor de $ 15000. Anticipadas $ 12000 (abonadas hasta 24 horas antes de la función).
☎️
Redes: @delbordeteatro // @piel.deencaje

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