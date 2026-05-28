28 de mayo de 2026

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Policiales: Patrulla Rural recuperó vacunos en Pardo

4 horas atrás Fm Alpha

Luego de una denuncia radicada por un vecino del paraje Pardo por la desaparición de cuatro vacunos los cuales le faltarían desde el fin de semana, personal de Patrulla Rural Pardo y GTO (Grupo Técnico Operativo) del Comando Patrulla Rural, lograron, a través de tareas investigativas, recuperar los vacunos en un fundo del paraje. Los mismos fueron reconocidos y entregados al denunciante. Se iniciaron actuaciones bajo la carátula ABIGEATO, con intervención U.F.I. N 11 a cargo del Dr. Peiretti Adrián.

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