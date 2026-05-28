BM – jueves 28 de mayo

LA DIRECCIÓN DE DISCAPACIDAD INVITA A UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE NEURODIVERSIDAD La Dirección de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, llevará adelante una Jornada de Capacitación sobre Neurodiversidad destinada a docentes, profesionales y familias.

Durante la jornada se abordarán los siguientes ejes temáticos: neurodiversidad, estrategias de abordaje para el aula y manejo de conductas disruptivas. La disertante principal será la Prof. Mariela Carusso, directora del Programa Inclusión y Empleo de la Agencia de Discapacidad de Lomas de Zamora. Asimismo, acompañarán: Mauro Stefanizzi, director ejecutivo de la Agencia de Discapacidad de Lomas de Zamora, socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes e impulsor de la Ley Nº 27.351; y la Dra. Gisela Vileda, directora municipal de la Agencia de Discapacidad de Lomas de Zamora. La actividad se realizará este sábado 30 de mayo a las 14 horas, en el Salón Rojo Municipal.

PROGRAMA MUNICIPAL “TU HUERTA”: YA SE ENTREGARON MÁS DE 130 KITS DE SEMILLAS DE ESTACIÓN La Dirección de Desarrollo Agropecuario informa que, en el marco del Programa Municipal “Tu Huerta”, durante esta campaña ya se entregaron más de 130 kits con semillas de estación destinadas a familias y vecinos de la comunidad florense. La iniciativa tiene como objetivo promover la producción de huertas familiares, fomentando la alimentación saludable, el autoconsumo y el fortalecimiento de prácticas sustentables en los hogares del distrito. Asimismo, se comunica que actualmente el único punto de entrega disponible para retirar las semillas es el Centro de Promoción Comunitaria Los Manzanares, ubicado en calle 25 de Mayo y Av. Del Oeste. Desde el Municipio se continúa acompañando este tipo de programas que incentivan la producción local y el desarrollo de huertas en cada hogar florense.

ESCUELA TALLER: ABIERTA LA INSCRIPCIÓN A LAS PROPUESTAS DE ESTE 2026 La Escuela Taller, orientada a la difusión de los viejos oficios y restauración del Patrimonio, dará comienzo a sus talleres gratuitos el lunes 1° de junio. La inscripción podrá realizarse a través del link https://forms.gle/ySAEcSPqZZycVgXa9 o directamente en los horarios de los talleres, en sede de la Escuela Taller sito en Av. Vidal y Alsina, con fotocopia de DNI.

Los talleres son:

– Platería: lunes y viernes de 19:00 a 21:00 horas

-Soguería: miércoles de 19:00 a 21:00 horas

Para mayor información comunicarse al teléfono 440956; al WhatsApp 2244 464216 o al mail educacion@lasflores.gob.ar

“AMIGAS DESGRACIADAS” LLEGA AL TEATRO ESPAÑOL: UNA OBRA QUE COMBINA HUMOR, EMOCIÓN Y REFLEXIÓN El próximo sábado 30 de mayo a las 21 horas se presentará en el Teatro Español la obra teatral “Amigas Desgraciadas”, escrita por Hugo D. Marcos y con dirección de Carlos Daniel Barneche. La propuesta retrata el encuentro semanal de cinco amigas que se reúnen desde siempre para tomar el té. Lo que parece una velada tranquila se transforma en una tarde de situaciones, reproches, rencores y revelaciones que sacan a la luz las complejidades de sus vínculos personales. La obra combina humor, tensión y reflexión, abordando temas como la amistad, la traición, los mandatos sociales, la violencia de género y la necesidad de ser escuchadas. El elenco está integrado por Analia Besset, Julia Catini, Graciela Tartaglia, Alicia Fajre y Leticia Ferreyro. Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Español, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 horas. Es importante remarcar que la obra contiene lenguaje adulto.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO Y EL CEF N° 6 SE PRESENTARON EN LOBOS Alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo y del Centro de Educación Física N° 6 participaron en el Torneo Infanto Juvenil de Atletismo, que se llevó a cabo en la pista de la Asociación de Atletismo Lobense (ADAL). Los florenses a cargo de las profesoras Fernanda Negrete y Marina Juárez, con el acompañamiento de Florencia Carballo, lograron los siguientes resultados: Benjamín Scarpitti (1º en salto en largo, 2º en lanzamientos de pelota de softbol y 3º en 60 m.), Segundo Cabral (2º en 60 m., 3º en salto en largo y 10º en lanzamientos de pelota de softbol), Lucas Lerra (6º en 60 m., 8º en lanzamiento de pelota softbol y 6º en salto en largo), Adriel Petreigne (6º en lanzamiento de pelota de softbol, 5º en salto en largo y 4º en su serie de 60 m.), Juan Pérez (2º en 80 m. y 2º en 800 m.), Gina Caputo (3ª en lanzamiento de bala y 3ª en su serie de 80 m.), Ambar Carballo (3ª en su serie de 80 m. y 10ª en lanzamiento de bala), Morena Depetrini (5º en 100 m. y 4ª en lanzamiento de bala), Nehuén Santillán (2º en lanzamiento de jabalina y 5º en lanzamiento de bala), Alan Crego (3º en 100 m. y 6º en 3.000 m. en la categoría libre) y Blas Flores (3º en 100 m. y 3º en lanzamiento de bala). Debemos consignar que este evento marcó el regreso de las competencias a la ciudad de Lobos, reuniendo a jóvenes de distintos puntos de la provincia: Navarro, Cañuelas, Las Flores, Temperley, Ezeiza, Saladillo, Merlo, Laprida, Gral. Rodríguez y los dueños de casa.

PATIN: CAMPEONAS Y SUBCAMPEONAS METROPOLITANAS DEL CLUB JUVENTUD DEPORTIVA La Secretaría de Deportes destaca la presentación del Club Juventud Deportiva en el Campeonato Metropolitano de Patín Artístico, que se realizó en Buenos Aires. Las alumnas a cargo de la técnica Camila Mendiondo se lucieron en este prestigioso evento y lograron la primera ubicación: Miguelina Pellejero, Delfina Griffiths y Lola Rodríguez; mientras que Zoe Iritcity y Valentina Jacquet obtuvieron el subcampeonato.

PATÍN: CLARA MENDIVIL CAMPEONA METROPOLITANA La Secretaría de Deportes felicita a Clara Mendivil por adjudicarse el Primer Torneo Metropolitano de Danza de Patín Artístico, disputado en el gimnasio Sagrada Familia de Quilmes. La representante de Patín Artístico Las Flores – Academia de Patinaje Artístico Luisina Gioiosa realizó su debut en Federación, ocupando el máximo lugar en el podio en las especialidades Danza Obligatoria y en Free Dance, de la categoría GM Avanzado Mayores.

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