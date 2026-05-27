27 de mayo de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Torneo Pre-Federal 2026: Ferro visita a Unión Vecinal Etcheverry

1 hora atrás Fm Alpha

El equipo que dirige Juan Cruz Candina buscará esta noche dar un paso importante de cara a la próxima instancia de la Subregión Sur cuando visite al conjunto albiazul por una nueva fecha del grupo 4. Libre estará Racing de Bavio. El encuentro se disputará en el estadio «Oscar Moleiro» a las 20:30hs. con transmisión de FM Alpha. El ferroviario suma cuatro puntos y un buen resultado esta noche hará que esté muy cerca de clasificar a la segunda ronda. Su rival reúne tres unidades y viene de ganarle a Racing como local.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Exitosa «3er. Gran Pollada Patria» de Apoghard

27 minutos atrás Fm Alpha

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

56 minutos atrás Fm Alpha

Visita de escuelas rurales al Honorable Concejo Deliberante

4 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Exitosa «3er. Gran Pollada Patria» de Apoghard

27 minutos atrás Fm Alpha

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

56 minutos atrás Fm Alpha

Torneo Pre-Federal 2026: Ferro visita a Unión Vecinal Etcheverry

1 hora atrás Fm Alpha

Visita de escuelas rurales al Honorable Concejo Deliberante

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.