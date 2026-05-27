Torneo Pre-Federal 2026: Ferro visita a Unión Vecinal Etcheverry
El equipo que dirige Juan Cruz Candina buscará esta noche dar un paso importante de cara a la próxima instancia de la Subregión Sur cuando visite al conjunto albiazul por una nueva fecha del grupo 4. Libre estará Racing de Bavio. El encuentro se disputará en el estadio «Oscar Moleiro» a las 20:30hs. con transmisión de FM Alpha. El ferroviario suma cuatro puntos y un buen resultado esta noche hará que esté muy cerca de clasificar a la segunda ronda. Su rival reúne tres unidades y viene de ganarle a Racing como local.