Exitosa «3er. Gran Pollada Patria» de Apoghard
(galería de imágenes) En el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, la Asociación para el Hogar de Personas con Discapacidad llevó a cabo el pasado lunes en el predio de Avda. Carramasa y Moreno la 3ra. edición de la «Gran Pollada Patria». Desde muy temprano se encendieron los fogones y pasado el mediodía comenzó la venta de pollos y chorizos a muy buen ritmo. «La verdad que estamos muy contentos porque la comunidad respondió de gran manera. Se pusieron a la venta 476 pollos y 1.050 chorizos», afirmó Mirta Hein, presidenta de la Comisión Directiva de la institución. En otro orden, Apoghard lanzó a la venta un bono contribución por 5 mil pesos donde se sorteará un TV Smart. También se confirmó que el domingo 14 de junio tendrá lugar una nueva edición de la Lotería Solidaria.