Visita de escuelas rurales al Honorable Concejo Deliberante

Ayer miércoles 27 el cuerpo legislativo recibió en el salón «Dr. Oscar Alende» a alumnos y docentes de las Escuelas Rurales N° 12 Paraje La Porteña, N° 16 José Manuel Estrada, N° 27 El Despunte, N° 29 Paraje Rosas y N° 32 El Pago de Oro, en el marco del proyecto educativo “Nadar, conocer y aprender”. La jornada fue guiada por la concejal y vicepresidenta del Cuerpo, Daniela González. En primera instancia, en el Salón Dr. Oscar Alende se brindó una charla informativa sobre la conformación y el funcionamiento del Concejo Deliberante, acompañada por imágenes y la proyección de un video correspondiente a una de las últimas transmisiones en vivo de las sesiones. Para finalizar, los alumnos y profesores realizaron un recorrido por los distintos bloques políticos que integran el HCD, interiorizándose sobre el trabajo legislativo que se desarrolla en el ámbito local. Desde el Honorable Concejo Deliberante celebramos estos espacios de encuentro y aprendizaje, que permiten fortalecer el vínculo entre las instituciones y la comunidad educativa, promoviendo la participación y el compromiso ciudadano desde edades tempranas.