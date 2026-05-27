27 de mayo de 2026

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Acompañamiento en el Duelo: un espacio de apoyo desde la Cooperativa

1 hora atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda., a través de su área de Servicios Sociales, continúa ofreciendo el espacio de Acompañamiento en el Duelo, un encuentro destinado a brindar apoyo y contención a quienes atraviesan la pérdida de un ser querido. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer herramientas profesionales y un ámbito de escucha y reflexión que facilite el proceso emocional del duelo, en un entorno de respeto y empatía.

Próximo encuentro con nuevo horario:
Jueves 28 de Mayo de 2026 – 18hs.
Avda. Carmen 444

El espacio es coordinado por profesionales de la salud mental —Lic. en Psicología y Lic. en Trabajo Social— que acompañan a los participantes mediante recursos y dinámicas grupales. Para más información, los interesados pueden comunicarse al (2244) 442429 o acercarse personalmente a las oficinas de Servicios Sociales en Av. Carmen y 9 de Julio.

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