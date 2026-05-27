27 de mayo de 2026

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Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

55 minutos atrás Fm Alpha

(Ver orden del día) Con un temario de 24 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19 horas una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado, el Bloque Todos X Las Flores presentará un Proyecto de Ordenanza sobre creación programa municipal salud mental comunitaria “Saludablemente” mientras que el Bloque LLA pondrá a consideración otro Proyecto de Ordenanza que se referirá a un nuevo nuevo régimen general de habilitaciones comerciales. Entre los Proyectos de Comunicación, el bloque oficialista pedirá informe un respecto a situación epidemiológica hantavirus. Por su parte, el Bloque Adelante Las Flores solicitará un informe sobre la situación construcción autovía Monte – Gorchs.

0. Orden del dia sesion 28 de mayo

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