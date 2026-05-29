29 de mayo de 2026

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Fútbol de inferiores: se juegan este sábado las semifinales de ida del Torneo Apertura

40 minutos atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) Desde las 11hs. se jugarán este sábado los encuentros correspondientes a las semifinales de ida del fútbol local en las categorías Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub- 17, Reserva y Fútbol Femenino en diferentes escenarios. Las revanchas se disputarán el próximo sábado. Vale recordar que Primera División tendrá sus compromisos por las semis este domingo como ya informamos oportunamente.

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