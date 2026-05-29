Alerta Sofía por Agostina Madeleine Vega (14) quien desapareció en Córdoba

El Ministerio de Seguridad Nacional activó el Programa «Alerta Sofá» para la búsqueda de Agostina Madeleine Vega, de 14 años, quien desapareció el 24 de mayo de 2026 en la ciudad de Córdoba Capital, provincia de Córdoba. La adolescente tiene tez trigueña, contextura delgada, cabello oscuro negro, lacio y largo, y ojos marrones. Según la información difundida oficialmente, no posee cicatrices, tatuajes ni piercings. Al momento de su desaparición vestía un buzo tipo canguro color bordó con letras verdes, un jean negro Oxford y zapatillas blancas. La causa por su paradero está a cargo de la Fiscalía de Instrucción Nro. 13 (ex Distrito3 Turno 7) del MPF de Córdoba cuyo titular es el fiscal provincial Raúl Garzón. Se solicita a la comunidad toda su atención y colaboración para dar con su paradero. Cualquier dato que pueda resultar de utilidad debe ser comunicado de inmediato a la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

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