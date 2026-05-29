Sorteo de viviendas: Ingresá y verificá el estado de inscripción

La Municipalidad de Las Flores informa a todos los vecinos y vecinas que ya se encuentra disponible el sistema de consulta online para verificar el estado de inscripción al próximo sorteo de viviendas municipales.

​El objetivo de esta herramienta es brindar transparencia y facilitar el acceso a la información a cada uno de los inscriptos, garantizando que el proceso de cara al sorteo se desarrolle con total claridad.

​¿Cómo realizar la consulta?

Los interesados deberán seguir estos simples pasos:

​Ingresar al sitio web oficial: https://sorteoviviendas.lasflores.net.ar/

​En el campo habilitado, ingresar el número de solicitud que figura en el talón entregado al momento de realizar la inscripción.

​Hacer clic en el botón «Consultar». El sistema arrojará automáticamente la categoría y estado de inscripción correspondiente y tu número para el sorteo.

​¿Qué sucede si no encuentro mi número de solicitud o tengo dudas?

Entendemos que, en ocasiones, los comprobantes pueden extraviarse o surgir confusiones al momento de realizar la búsqueda. Por ello, si al ingresar el número el sistema no arroja resultados, solicitamos a los vecinos:

​Verificar que el número ingresado haya sido tipeado correctamente.

​En caso de persistir el inconveniente, acercarse de manera presencial al Área de Regularización Dominial (Av. San Martín 480). Allí, el equipo técnico brindará la atención personalizada necesaria para revisar cada caso y asentar el reclamo correspondiente si fuera preciso.

​La Municipalidad de Las Flores continúa trabajando para que el acceso a la vivienda sea un proceso justo, ordenado y transparente para todos nuestros ciudadanos.

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