Ing. Albarello sobre el techo del CEF: “Hasta ahora no tenemos ningún reclamo…”

El Subsecretario de Obras Públicas del municipio de Las Flores ing. José Albarello, se refirió a la realidad del techo del gimnasio, dado que llegaron a nuestros estudios datos de oyentes participes de la institución deportiva, y observaban algunos charcos en el piso.

Previamente a responder por este tema, se expresó particularmente sobre la pileta climatizada Hugo Mauro, ya que la misma, tiene algunos vaivenes con respecto a la temperatura del agua y los climatizadores.

“Me interesa mucho el mantenimiento de la pileta, desde que la hicimos fue un pedido del CEF y el intendente Gelené se dedicó a buscar fondos para construirla…Se buscó la salud de la gente y la educación en el deporte. En esa época íbamos a entrenar a Azul y Saladillo, veía los grupos entrenando y decía “tenemos que lograr esto en Las Flores” y se pudo concretar. Hoy nos llena de orgullo y cuando te lo dicen los demás, más todavía. Yo practico mucha natación y veo mucho alrededor lo que pasa en otras ciudades. Como profesional de ingeniería sé también que el tema de la climatización es algo muy complejo…siempre buscamos especialistas…se hizo esta obra con mucho cariño y profesionalismo. Con otras piletas es realmente significativa la diferencia…El fin de semana pasado fui al provincial master en Mar del Plata en la pileta olímpica, y no le andaba la calefacción, estábamos congelados, estábamos antes de la carrera vestidos, me sacaba la ropa recién en el lanzador, hablé con el director que es amigo personal y me decía “no me dan un peso…” nosotros con mucho sacrificio tratamos de mantenerla, realmente está bien, puede tener un problema, una ducha, una falla del calefón pero el resto es impecable…Tenemos que invertir para evitar esos problemas como el peso del agua, vienen sistemas de ablandadores que salen unos cuantos pesos… El año pasado estábamos en un torneo de chicos acá y los familiares de Azul no decían, ¿sabes lo que pago yo allá? En Tandil se pagan 90 mil pesos, y nada que ver la calidad. A veces pagan una matrícula por mes. La diferencia es grande, es meritorio el trabajo que hace Julio (Hemmen) y el personal, es producto que están muy encima del tema” Remarcaba Albarello.

El TEMA DE LA “LLOVIZNA” DEL CEF

“Inicialmente pregunté porque no sabía de ese reclamo, las inquietudes pasan siempre por el consejo Escolar, la arquitecta Carla Caviglia toma los reclamos y habla con nosotros…ni bien se puede, hacemos las reparaciones con dinero del Fondo Educativo…Hace tres años se impermeabilizó la loza que tenía membrana, se puso una pintura flexible, anduvo un tiempo, falló y descubrimos que no funcionaba más…se tuvo que levantar completa y descubrimos cómo es el techo, que son vigas premoldeadas arrimadas entre sí…es súper complejo, la pendiente que tiene es la curvatura propia que se dio a la viga que es poquísima. Se rehicieron las pendientes y van hacia esa canaleta, eso no se puede cambiar por eso es muy complejo el tema la impermeabilización en esas condiciones…nosotros tomamos las uniones y hasta ahora no hemos tenido reclamos, a mí no me llegó sino hubiéramos accionado, es lo que hoy podemos decir…” También agregaba: “Puedo suponer que con esta humedad es muy probable que haya condensación y comience a gotear. Pero es condensación y no es entrada de agua de lluvia…Lo que es impermeabilización hay que hacerlo permanentemente…no dura 50 años, no es una membrana elástica…hay que hacerle retoques, es normal por la durabilidad del producto, no es un techo de chapa que tiene más durabilidad, vos fíjate que esas vigas tienen un movimiento tremendo…” Afirmaba Albarello.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA CON ALBARELLO

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