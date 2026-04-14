La Buena Noticia: Revolución solar en Provincia de Buenos aires: el mega parque y el nuevo negocio de vender energía

La energía solar en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de expansión inédito durante este 2026, impulsado por inversiones privadas de gran escala y nuevas reglamentaciones estatales. Por un lado, la ciudad de Junín confirmó la construcción de uno de los parques fotovoltaicos más grandes del territorio bonaerense. Por el otro, el gobierno provincial puso en marcha el esperado esquema que autoriza a vecinos y pymes a vender los excedentes de la electricidad limpia que generen en sus propios domicilios o fábricas. Esta combinación de medidas busca diversificar la matriz energética y aliviar la presión de las tarifas sobre los usuarios. El proyecto fotovoltaico radicado en Junín demandará una inyección económica cercana a los 20 millones de dólares, liderado por la empresa Genneia. Este desarrollo estratégico no solo apunta a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también transformará el perfil productivo del noroeste bonaerense. Al instalarse sobre un predio de 50 hectáreas, la infraestructura aprovechará al máximo la radiación solar disponible en esta zona de la llanura pampeana, garantizando un flujo constante de electricidad para miles de usuarios residenciales. Con una potencia instalada proyectada de 20 megavatios (MW), el complejo contará con más de 42 mil paneles solares de última generación. Semejante capacidad operativa será suficiente para abastecer el consumo diario de al menos 10 mil hogares, marcando un hito en la desconcentración del sistema eléctrico nacional. Además de los beneficios directos en el suministro, las proyecciones ambientales resultan contundentes: se evitará la emisión a la atmósfera de unas 17.500 toneladas anuales de dióxido de carbono, consolidando el compromiso climático del distrito.

Nuevas reglas para la generación distribuida comunitaria En paralelo a las grandes infraestructuras, el gobierno bonaerense reglamentó recientemente la Resolución 17/2026 a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Esta normativa oficializa el Régimen de Generación Distribuida Domiciliaria Comunitaria, una herramienta muy esperada por el sector privado. A partir de ahora, distintos usuarios podrán asociarse para invertir en paneles solares, consumir su propia electricidad e inyectar el remanente a la red pública. El valor económico de esos kilovatios entregados será acreditado directamente en las facturas de luz de los participantes, aliviando de forma concreta sus costos fijos mensuales. Este modelo resulta especialmente atractivo para consorcios de barrios cerrados, cooperativas de trabajo y parques industriales, donde existe disponibilidad de techos, galpones o terrenos ociosos. Al agruparse, las pymes y los vecinos diluyen los altos costos iniciales de compra e instalación del equipamiento, democratizando el acceso a las fuentes renovables. La normativa establece que los grupos interesados deben designar un Usuario Generador Comunitario Titular, quien se encarga de la conexión central y de rendir cuentas sobre el volumen de energía inyectada y los porcentajes de distribución pactados previamente entre los socios.

Requisitos técnicos para sumarse al sistema provincial

Para aprovechar estos beneficios económicos, los consorcios o alianzas vecinales deben cumplir con un conjunto de normativas técnicas supervisadas por el Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA). El trámite central consiste en inscribir el proyecto en el Registro de Usuarios-Generadores de Energía Renovable (RUGER). Esta inscripción es un paso ineludible para legalizar el vínculo comercial con las distribuidoras zonales y asegurar que la red soporte las fluctuaciones de tensión sin riesgos de cortes o sobrecargas.

Antes de adquirir los componentes fotovoltaicos, los interesados en el esquema comunitario deben verificar que su infraestructura cumpla con los estándares exigidos. Las disposiciones actuales determinan reglas claras para garantizar la viabilidad de la inversión compartida.

Potencia mínima: La instalación conjunta debe superar los 10 kilovatios (kW) de capacidad de generación.

La instalación conjunta debe superar los 10 kilovatios (kW) de capacidad de generación. Puntos de suministro: Los participantes deben contar con medidores independientes o al menos dos suministros a nombre de un mismo titular.

Los participantes deben contar con medidores independientes o al menos dos suministros a nombre de un mismo titular. Unicidad de distribuidora: Todos los socios adheridos al proyecto deben pertenecer a la misma empresa distribuidora de energía provincial o municipal.

Todos los socios adheridos al proyecto deben pertenecer a la misma empresa distribuidora de energía provincial o municipal. Validación técnica: Es obligatorio presentar una memoria de cálculo certificada sobre el equipamiento a conectar.

El avance simultáneo de los grandes parques fotovoltaicos y la microgeneración descentralizada posiciona a Buenos Aires a la vanguardia de la transición ecológica. Mientras proyectos como el de Junín prometen sumar hasta 120 puestos de trabajo directos durante su construcción, el esquema para pymes fomenta un ecosistema de instaladores y técnicos electricistas en cada municipio. Esta doble estrategia confirma que la apuesta por la sustentabilidad es, al mismo tiempo, una herramienta concreta de desarrollo económico regional.

Fuente: Infozona

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