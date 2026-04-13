13 de abril de 2026

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La Provincia transfirió fondos a municipios y llegó parte del alivio para los intendentes

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5 minutos atrás Fm Alpha

El Gobierno de Axel Kicillof transfirió $13.010 millones a los 135 distritos bonaerenses correspondientes a la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), destinado a regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos sociales, ambientales y de infraestructura. La decisión, que trae algo de alivio a las arcas locales que se encuentran asfixiadas, se da además en medio de un planteo de intendentes que pretenden que eso fondos sean de libre disponibilidad en su totalidad y no solo en un 70% como establece la ley 15.561. El monto fue transferido a los municipios de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD), la fórmula que pondera variables como población, capacidad tributaria y necesidades básicas. Es por ello que los distritos más grandes concentran la mayor porción de la masa transferida. «Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación. Aún en ese contexto de extrema dificultad financiera, el Gobierno de la Provincia cumple con sus obligaciones y trabaja en conjunto con los 135 municipios para dar respuestas a las y los bonaerenses», señalaron desde la cartera conducida por Pablo López. Oficialmente no trascendió la cifra que recibirá Las Flores.

 

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