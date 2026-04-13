Rosa Bucci: «El SUM está bien. Sólo nos faltaría contar con gas natural»

La reelecta presidenta de la Comisión Directiva del Barrio Empleados de Comercio habló este lunes con la 91.5 luego de la realización de la Asamblea que tuvo lugar días pasados en la sede del Salón de Usos Múltiples. «El barrio en líneas generales está bien al igual que el SUM que, desde que se inauguró, tiene sus actividades. Sólo nos faltaría traer el gas natural que pasa por la esquina. Ya se hicieron los trámites necesarios y ojalá contemos con el servicio antes que llegue el invierno», contó. Sobre otras necesidades del barrio, la vecina expresó que «puntualmente quisiera hacer un pedido que es ni más ni menos cuidar la higiene y limpieza del lugar. Junto al canasto del Taller ALMA en la plaza no hace mucho dejaron nada menos que una ventana rota y hasta un animal muerto».

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