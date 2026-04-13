13 de abril de 2026

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El Taladro y Ferro igualaron sin goles

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6 horas atrás Fm Alpha

(foto archivo) Empataron 0 a 0 en el estadio del CEF N° 6 en un partido donde hubo cuatro expulsiones. Vieron la roja tres futbolistas del lado del verde y un jugador de los ferroviarios. La fecha se completó con el empate, también sin goles, entre El Hollín y Barrio Traut en cancha de Ferro

(Por Flavio Iacomini)

No hubo diferencias o fueron pocas en el juego en el actual partido clásico del futbol florense.
El Taladro hizo de local en el estadio de la avenida San Martín ante un rival ferroviario que intentó pero no pudo encontrar los caminos para llegar al arco bien custodiado por Juan Gaimaro.
El Taladro, con un plantel con mayor juventud en cancha, se las ingenió bien para neutralizar las acciones de los futbolistas de mayor experiencia como Sergio Cenzano y Emmanuel Tus, por citar dos ejemplos.
El partido arbitrado por el cañuelense Leone Oroná, tuvo muchas interrupciones y expulsiones.
Se fueron al vestuario antes Alan Patrault, Santiago Orlando y Alexis Espíndola de El Taladro y el delantero ferroviario Lautaro Acosta. A excepción de la de Patrault del primer tiempo por doble amonestación, todas las demás expulsiones fueron protestadas. La más cuestionada fue la última roja del verde donde lo responsables técnicos del local consideraron que Oroná se equivocó feo en mostrarle la roja a Alexis Espíndola.
Más allá de los dimes y diretes por las rojas, el partido no fue bueno para los espectadores que en un numero interesante acompañaron nuestro futbol en una tarde primaveral.
La tercera fecha se completó con el partido que sostuvieron en cancha ferroviaria El Hollín que allí recibió a Barrio Traut.
Igualaron 0 a 0 aurinegros y amarillos en un encuentro donde también hubo expulsiones.
En la próxima fecha El Hollín la tendrá difícil ante Juventud Deportiva, mientras que Barrio Traut quedará con fecha libre.

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