13 de abril de 2026

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ABSA realiza tareas de reparación en Caseros al 200

1 minuto de lectura
8 horas atrás Fm Alpha

(foto ilustrativa) ABSA informa que se están realizando en este momento tareas de reparación sobre una cañería de la red de agua en Caseros al 200. Esta situación puede provocar baja presión en toda la localidad hasta la finalización de las tareas. Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram. A nivel local, los números son: Oficina Las Flores (Guardia): 45-1723, Oficina Comercial: 45-2771.

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