BM – lunes 13 de abril

BM – lunes 13 de abril3 minutos de lectura
ARTICULACIÓN CON COOPERADORAS Y COMUNIDADES EDUCATIVAS: TRABAJOS DE PINTURA EN ESCUELAS Las Cooperadoras Escolares continúan siendo un pilar fundamental en el sostenimiento y fortalecimiento de la educación pública, demostrando que el compromiso de la comunidad, acompañado por un Estado presente, genera resultados concretos. En este sentido, las cooperadoras de la Escuela de Educación Especial Nº 501 y de la Escuela Primaria Nº 15 llevaron adelante importantes trabajos de pintura en sus respectivos establecimientos. Cada institución, a través del esfuerzo y la organización de sus cooperadoras, impulsó mejoras significativas en la infraestructura escolar, contribuyendo a generar espacios más adecuados y agradables para el desarrollo de las actividades educativas. Asimismo, resulta clave destacar el acompañamiento del Gobierno Municipal, que brindó apoyo para la concreción de estas tareas, fortaleciendo el vínculo entre el municipio y las instituciones educativas. Esta articulación permite potenciar iniciativas que nacen desde la comunidad, consolidando una política pública que reconoce y respalda el trabajo colectivo.
NOCHE 150 DE «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» En el marco de la 20° temporada consecutiva del Ciclo, el próximo viernes 24 de abril “Folclore para Escuchar” arriba a su noche número 150. Para esta oportunidad, la producción del espacio creado y conducido por Fernando Calles y auspiciado por la Secretaría de Educación y Cultura municipal, ha invitado a un amigo del público florense quien, a comienzos del presente año, se consagró Ganador del prestigioso certamen nacional PRE COSQUÍN en el rubro Solista de Canto. Así es que regresa a nuestro ciclo, el querido Pancho Santarén, de Tres Arroyos. No caben dudas que va a ser una gran noche en la que Pancho hará un recorrido por los distintos ritmos folclóricos de nuestro país, especialmente aquellos que refieren al territorio bonaerense, y que lo llevaron a obtener el logro mayor en el mítico escenario “Atahualpa Yupanqui” de la Plaza Próspero Molina. Como es habitual, la presentación será desde las 21 horas y con entrada libre y gratuita.
NEWCOM: “LOS FÉNIX” CLASIFICARON AL ARGENTINO DE ZAPALA Las categorías +50 femenino y 60 femenino de “Los Fénix” obtuvieron el subcampeonato en el Certamen Provincial de Newcom que se disputó en la ciudad de Tandil y de esta manera lograron el pasaporte para jugar el Torneo Argentino en Zapala. Los equipos pertenecientes a la Secretaría de Deportes que dirige el profesor Aldo Tobio, tienen una nueva posibilidad de medirse con los máximos exponentes del país y continuar sumando experiencia.