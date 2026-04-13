BM – lunes 13 de abril

ARTICULACIÓN CON COOPERADORAS Y COMUNIDADES EDUCATIVAS: TRABAJOS DE PINTURA EN ESCUELAS Las Cooperadoras Escolares continúan siendo un pilar fundamental en el sostenimiento y fortalecimiento de la educación pública, demostrando que el compromiso de la comunidad, acompañado por un Estado presente, genera resultados concretos. En este sentido, las cooperadoras de la Escuela de Educación Especial Nº 501 y de la Escuela Primaria Nº 15 llevaron adelante importantes trabajos de pintura en sus respectivos establecimientos. Cada institución, a través del esfuerzo y la organización de sus cooperadoras, impulsó mejoras significativas en la infraestructura escolar, contribuyendo a generar espacios más adecuados y agradables para el desarrollo de las actividades educativas. Asimismo, resulta clave destacar el acompañamiento del Gobierno Municipal, que brindó apoyo para la concreción de estas tareas, fortaleciendo el vínculo entre el municipio y las instituciones educativas. Esta articulación permite potenciar iniciativas que nacen desde la comunidad, consolidando una política pública que reconoce y respalda el trabajo colectivo.

NOCHE 150 DE «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» En el marco de la 20° temporada consecutiva del Ciclo, el próximo viernes 24 de abril “Folclore para Escuchar” arriba a su noche número 150. Para esta oportunidad, la producción del espacio creado y conducido por Fernando Calles y auspiciado por la Secretaría de Educación y Cultura municipal, ha invitado a un amigo del público florense quien, a comienzos del presente año, se consagró Ganador del prestigioso certamen nacional PRE COSQUÍN en el rubro Solista de Canto. Así es que regresa a nuestro ciclo, el querido Pancho Santarén, de Tres Arroyos. No caben dudas que va a ser una gran noche en la que Pancho hará un recorrido por los distintos ritmos folclóricos de nuestro país, especialmente aquellos que refieren al territorio bonaerense, y que lo llevaron a obtener el logro mayor en el mítico escenario “Atahualpa Yupanqui” de la Plaza Próspero Molina. Como es habitual, la presentación será desde las 21 horas y con entrada libre y gratuita.

NEWCOM: “LOS FÉNIX” CLASIFICARON AL ARGENTINO DE ZAPALA Las categorías +50 femenino y 60 femenino de “Los Fénix” obtuvieron el subcampeonato en el Certamen Provincial de Newcom que se disputó en la ciudad de Tandil y de esta manera lograron el pasaporte para jugar el Torneo Argentino en Zapala. Los equipos pertenecientes a la Secretaría de Deportes que dirige el profesor Aldo Tobio, tienen una nueva posibilidad de medirse con los máximos exponentes del país y continuar sumando experiencia.

PADEL: FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN CAMPEONA EN LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGA ARGENTINA DE MENORES La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Fiorella Propato San Martín en la Liga Argentina de Menores, donde se adjudicó la segunda fecha disputada el fin de semana en San Francisco, Córdoba, con la organización de la Asociación de Padel Argentino (APA). La florense y Francesca Floriani (Quines, San Luis) se impusieron nuevamente con absoluto dominio y total autoridad en la categoría Sub 18 “A”, registrando los siguientes resultados: en cuartos de final triunfaron 6/0 y 6/0, mientras que en semifinales ganaron 6/3 y 6/4; y en la final vencieron 6/1 y 6/1 a Josefina Rodríguez y Tatiana Trejo. De esta manera, Propato San Martín y Floriani lograron su segundo campeonato consecutivo, ya que también habían ganado la primera fecha en Catamarca. Asimismo, en la división Sub 18, Santino Propato San Martín y Villaruel avanzaron hasta la fase semifinal, perdiendo 6/2 y 6/1 ante la dupla integrada por N. Díaz y S. Contreras, que luego se consagró campeona.

Por otro lado, en Sub 16, Nehuén Giacoia Puente y E. González Muinos (Cañuelas) fueron superados 6/3, 5/7 y 0/6 en semifinal ante F. Vargas y B. Barolo; mientras que Simón Rivarola y B. Sosa (Córdoba) llegaron a los dieciseisavos de final, dejando una buena imagen. Cabe destacar que el evento fue presenciado por el presidente de la Asociación de Pádel Argentino, Santiago Brito, quien acompañó de cerca el desarrollo de la competencia y el crecimiento de las nuevas generaciones.

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