Atlético llegó a lo más alto y es el único puntero

El rojinegro jugó bien y de visitante le ganó 3 a 1 a Juventud Unida con goles de Jano Piarrastegui, Carlos López y Facundo Piazza. Braian Lozano descontó para los albirrojos. Con este resultado, Atlético Las Flores se transformó en el solitario líder del Torneo Oficial Apertura 2026. El próximo domingo será rival de Ferro.

(Por Flavio Iacomini)

Continúa por la buena senda el equipo que conduce el D.T Gastón Aparicio. En la tarde de ayer domingo, en el estadio de Juventud Unida, le ganó muy bien al local en un partido donde rápidamente se puso en ventaja a los 10 minutos con el gol del delantero Jano Piarrastegui.

Atlético, que venía de ganarle a Barrio Traut en la segunda fecha, se volvió a hacer fuerte, con varios momentos de protagonismo ante un rival que necesitaba sumar pero no pudo.

El rojinegro, ya a los cuatro minutos del segundo tiempo, consiguió el segundo gol por intermedio de su goleador Carlos López. El nueve dejó sin chances al arquero Bruno Alegre, pero la reacción de Juventud Unida fue inmediata.

Braian Lozano logró el descuento a los 6 de juego y cuando todo hacía presupones que el local podría lograr ejercer una mayor presión, el buen juego en mitad de cancha de Atlético y la solidez defensiva que exhibió, fueron suficientes para desbaratar todo intento de los “Millonarios”.

Facundo Piazza, en una gran maniobra individual, consiguió el 3 a 1, cumpliendo con la ley del ex y así de esa manera, siendo efectivo, el equipo de la avenida Rivadavia consumó otra victoria que lo llevó a la cima del torneo.

El próximo fin de semana, en condición de local, jugará con Ferrocarril Roca, mientras que su rival Juventud Unida, de nuevo en su casa, esta vez recibirá a El Taladro.

About The Author