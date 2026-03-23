La Buena Noticia: Vialidad Provincial reparó caminos no pavimentados de Ayacucho, Belgrano y Junín

La dirección de Vialidad Provincial reparó caminos no pavimentados de los departamentos Ayacucho, Belgrano y Junín. La referida dirección completó tareas de perfilado y realización de espaldones en la ruta provincial 46, en el tramo que conecta el paraje «Árbol Solo» con Los Manantiales, en el departamento Belgrano. Estas labores permiten optimizar el escurrimiento del agua y conservar en mejores condiciones la traza del camino. En el departamento Ayacucho, las cuadrillas finalizaron trabajos de perfilado en los parajes El Señuelo y El Vinagrillo, ubicados en cercanías de Luján. Estas intervenciones apuntan a mejorar la circulación de los habitantes y productores de la zona. Además, ejecutaron tareas de mantenimiento en la ruta provincial 26 (B), en el tramo que une La Calera con Santa Rosa del Gigante, y en el paraje Las Palomas, donde también se realizaron labores de reacondicionamiento de la traza.

Fuente: Agencia San Luis

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