23 de marzo de 2026

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A 50 años del Golpe de Estado: «Pintada de Pañuelos» en el Espacio para la Memoria

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15 horas atrás Fm Alpha

Continuando con las actividades por los 50 años del Golpe de Estado Cívico-Militar-Eclesiástico, la Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado de Las Flores llevará a cabo este lunes 23 de marzo desde las 16hs. una actividad denominada «Pintada de Pañuelos». En tanto que mañana martes 24 a las 18hs. será el acto conmemorativo al pie del monolito de Plaza Mitre. «Cada pañuelo es memoria viva. Cada nombre, una historia que seguimos sosteniendo colectivamente».

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