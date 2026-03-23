Deportiva goleó a Juventud Unida y es el único puntero

Fue victoria del albiverde por 4 a 1 con goles de Nicolás Bertini, Luis Urruchúa, Nicolás Dierick y Agustín Montenegro. Tomas Vilela convirtió para el albirrojo. Como los demás partidos de la primera fecha fueron empates, “Los Loros” quedaron como únicos líderes del certamen.

(Por Flavio Iacomini)

(Foto gentileza Jony Agostino)

Picó fuerte y en punta Juventud Deportiva en el inicio del campeonato oficial Apertura 2026 al ganarle en el estadio de Ferrocarril Roca a un difícil rival como Juventud Unida a quien finalmente en la tarde de ayer domingo pudo doblegar en el segundo tiempo.

Tomás Vilela capturó un rebote en el área y a los dos minutos de juego puso el 1 a 0 favorable a Juventud Unida.

Fue sorpresa en el arranque, pero un cuarto de hora después, merced a un muy buen tiro libre ejecutado con zurda por Nicolás Bertini, Deportiva llegó a la igualdad. La pelota le picó antes al arquero Bruno Alegre que si bien adivinó el lugar del envío de Bertini, nada pudo hacer para evitar la caída de su valla.

Se fueron al descanso con un empate que fue en grandes rasgos lo que había sido la etapa inicial donde los dos tuvieron chances y en el que la propuesta de ambos equipos fue siempre mirar el arco de enfrente.

La expulsión de Nicolás Patrault casi al final del primer tiempo, le quitó peso ofensivo al equipo de Adrián Caputo y Deportiva comenzó a aprovechar mejor los espacios sobrantes.

Luis Urruchua, se anticipó a la salida del arquero Bruno Alegre y puso el 2 a 1 favorable a su equipo pero en el choque con el 1 terminó lesionado y debió salir del campo de juego.

La posterior expulsión del central Alan López, por doble amonestación, empeoró las cosas para Juventud Unida que si bien mostró actitud y antes tuvo en Tomás Osterrieth, la posibilidad del empate cuando la pelota pegó en la base del poste, abundaron los claros para el trajinar sobre todo por izquierda de Juventud Deportiva.

El tercero llegó con una muy buena definición cruzada de Nicolás Dierick y el cuarto gol de Agustín Montenegro casi en el final, selló la goleada a favor del equipo de Luciano Borda-Diego Rodríguez.

Un gran triunfo de Juventud Deportiva, equipo que mostró señales claras que será sin dudas uno de los candidatos a buscar un buen lugar en las semifinales del certamen oficial 2026.

El próximo fin de semana, los albiverdes se cruzarán con El Taladro, mientras que Juventud Unida quedará con fecha libre.

Juventud Deportiva: Valentín Odera Boetto, Braian Delgado, Ariel Urruchua, Mateo Caputo, Facundo Valdéz, Jeremías Cárdenas, Cristian Gómez, Nicolás Dierick, Luis Urruchua, Damián Petreigne, Nicolás Bertini. Relevos: Lucas Borda, Bruno Carballo, Gonzalo Martel, Dylan Medrano, Diego Vázquez, Agustín Montenegro, Román Panattieri. D.T: Luciano Borda-Diego Rodríguez

Juventud Unida: Bruno Alegre, Alan López, Federico Tolosa, Alexis Ponce, Emiliano Bertini, Bruno Silva, Nicolás Carballo, Facundo Magno, Tomás Vilela, Nicolás Patrault, Tomás Osterrieth. Relevos: Tomás Pereyra, Enzo Silva, Gabriel Pérez, Andrés Montenegro, Leandro Bertini, Joel Schouten. D.T. Adrián Caputo-Marcelo Luciani. Ayudante de Campo: Santiago Silva. P.F: Nicolás Abraham.

Arbitro: Leonel Oroná (Cañuelas). Líneas: Gabriel Ordoñe ( San Miguel) y Ramón Giménez.( Lomas del Mirador).

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