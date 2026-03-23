Ganadores del sorteo preventa de la Fiesta del Hospital

La Asociación Cooperadora del Hospital dio a conocer la lista de ganadores del sorteo preventa de la Fiesta realizado ayer domingo ante escribano público. El primer premio ($2.500.000) correspondió al número 1700 adquirido por Joaquín Molina (Gorchs). El segundo premio ($1.500.000) fue para el número 0806 adquirido por la vecina María Laura Fuchila. Finalmente, el tercer premio ($1.000.000) fue para el número 0312 que pertenece a Fabricio Sánchez. También hubo premios adicionales (números vacantes de sorteos anteriores). Los ganadores fueron Paulina Ordóñez con el número 1807 ($500.000) y Pablo Eliseche (Pardo) con el número 0124 ($500.000) La Asociación Cooperadora agradece a todos por colaborar.

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