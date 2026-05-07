7 de mayo de 2026

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«En Pardo estamos desde anoche sin energía eléctrica»

3 minutos atrás Fm Alpha

Desde la localidad rural el vecino Gustavo Montoya se comunicó en la mañana de este jueves con la 91.5 para llevar tranquilidad luego de lo ocurrido en la tarde de ayer con el temporal que derivó en un tornado que pasó por el Paraje Harosteguy dentro del partido de Las Flores. «Por suerte acá no pasó a mayores la situación con el clima. Nos estuvimos comunicando con algunos vecinos que tienen campos por acá y nos dijeron de algunas ráfagas de viento con algunas plantas dañadas. Sí tuvimos un corte de energía desde anoche pero esperemos que se restablezca cuanto antes. Hoy tenemos un día nublado y gris», contó en la radio.

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