7 de mayo de 2026

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Cooperativa Eléctrica: delicada situación en la zona rural por el temporal

6 horas atrás Fm Alpha

En un comunicado que se dio a conocer en la tarde de este miércoles la Cooperativa Eléctrica informó a sus asociados que, debido a las condiciones climáticas y a situaciones ajenas a la Cooperativa de Electricidad de Las Flores, el sector rural permaneció sin suministro eléctrico durante un período prolongado. La interrupción se originó por la salida de frecuencía de la linea de alta tensión, lo que derivó en que TRANSBA dejara fuera de servicio el alimentador que abastece dicha zona. Al momento, varios sectores ya han sido restablecidos. No obstante, la localidad de Pardo continúa sin energía, a solicitud de Bomberos Voluntarios debido a un siniestro en el paraje de Harosteguy hasta mañana. Asimismo, la zona de El Trigo permanece afectada pero se está trabajando para restablecer el sevicio en breve. El Gualichu y Rosas (línea Newton) con servicio normal. Las cuadrillas continúan trabajando para normalizar el servicio a la mayor brevedad posible. Agradecemos la comprensión.

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