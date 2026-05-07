Comunicado de la Soc. Rural ante el evento climatológico

Ante el fenómeno climático registrado en las últimas horas, que afectó principalmente a la zona rural del Partido de Las Flores, desde la Sociedad Rural de Las Flores queremos expresar nuestra solidaridad y acompañamiento a todos los productores, trabajadores rurales, familias y vecinos que hayan sufrido daños o inconvenientes. Nuestra institución se pone a disposición de los damnificados para colaborar, acompañar y canalizar las necesidades que puedan surgir. Reiteramos nuestro compromiso con la comunidad rural y con todos los vecinos del Partido de Las Flores en este difícil momento. Comisión Directiva Sociedad Rural de Las Flores

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