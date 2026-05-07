Las pelotas nuevas se estrenan hoy jueves

Por las malas condiciones climáticas se aplazó el partido que anoche debían jugar en Las Flores Ferrocarril Roca y Unión Vecinal de Etcheverry por el Pre-Federal 2026. El encuentro, donde los equipos usarán la pelota oficial Kagiva Campo Pro 5, se disputará esta noche a las 20:30hs.. El costo de la entrada será de 8.000 pesos. Trasmite FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

Los dos clubes ayer por la mañana bien temprano, ante el cielo amenazante y las primeras lluvias y tras una comunicación vía telefónica entre sus directivos, resolvieron pasar para hoy el partido debut del Campeonato de la Federación Bonaerense Pampeana.

Esta noche, jueves 7 de mayo, a las 20:30hs., en el estadio “27 de abril”, Ferrocarril Roca y Unión Vecinal de Etcheverry, se cruzarán en un partido ya muy esperado por la afición futbolística florense.

Los dos equipos estrenarán la nueva pelota Kagiva Campo Pro 5 que lleva el sello del Consejo Federal de AFA.

El esférico, de 450 kilogramos de peso y con 120 libras de aire en su interior, rodará en el césped del estadio albiceleste de Avellaneda y Vidal, donde Ferro y Unión Vecinal de Etcheverry chocarán por primera vez en el historial de estas dos instituciones de la provincia de Buenos Aires.

El costo de la entrada ha sido fijado en 8.000. El partido será transmitido por la radio de frecuencia modulada FM ALPHA 91.5.

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