Policiales: delincuentes ingresan a domicilio, reducen a sus moradores y se fugan con una suma de dinero

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal Las Flores informa que, en horas de la madrugada del día de la fecha, se tomó conocimiento de un hecho de robo calificado ocurrido en una vivienda de esta ciudad, lindante a un comercio del rubro distribuidora de bebidas y comestibles. Según las primeras averiguaciones, tres masculinos con sus rostros cubiertos y armados ingresaron al domicilio donde redujeron y maniataron a los moradores, sustrayendo una importante suma de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de valor. Asimismo, se sospecha que existiría un cuarto individuo a bordo de un vehículo, quien habría colaborado con la huida, situación que se está tratando de determinar con los registros fílmicos de Monitoreo y cámaras privadas. Interviene en la investigación personal policial de esta dependencia y personal de la Sub D.D.I. local, llevándose adelante tareas investigativas a fin de lograr la identificación de los autores del hecho. La causa se encuentra en plena etapa investigativa, con intervención de la autoridad judicial competente.

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