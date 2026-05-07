7 de mayo de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Policiales: delincuentes ingresan a domicilio, reducen a sus moradores y se fugan con una suma de dinero

1 hora atrás Fm Alpha

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal Las Flores informa que, en horas de la madrugada del día de la fecha, se tomó conocimiento de un hecho de robo calificado ocurrido en una vivienda de esta ciudad, lindante a un comercio del rubro distribuidora de bebidas y comestibles. Según las primeras averiguaciones, tres masculinos con sus rostros cubiertos y armados ingresaron al domicilio donde redujeron y maniataron a los moradores, sustrayendo una importante suma de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de valor. Asimismo, se sospecha que existiría un cuarto individuo a bordo de un vehículo, quien habría colaborado con la huida, situación que se está tratando de determinar con los registros fílmicos de Monitoreo y cámaras privadas. Interviene en la investigación personal policial de esta dependencia y personal de la Sub D.D.I. local, llevándose adelante tareas investigativas a fin de lograr la identificación de los autores del hecho. La causa se encuentra en plena etapa investigativa, con intervención de la autoridad judicial competente.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

«En Pardo estamos desde anoche sin energía eléctrica»

3 minutos atrás Fm Alpha

Sonreír después de un tornado

4 horas atrás Fm Alpha

Cooperativa Eléctrica: delicada situación en la zona rural por el temporal

6 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

«En Pardo estamos desde anoche sin energía eléctrica»

3 minutos atrás Fm Alpha

Policiales: delincuentes ingresan a domicilio, reducen a sus moradores y se fugan con una suma de dinero

1 hora atrás Fm Alpha

Sonreír después de un tornado

4 horas atrás Fm Alpha

Cooperativa Eléctrica: delicada situación en la zona rural por el temporal

6 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.