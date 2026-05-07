7 de mayo de 2026

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Matías Pais, 2do. Jefe de Bomberos Voluntarios: «Nunca vimos algo así»

4 horas atrás Fm Alpha

En diálogo con la señal de noticias TN, quien estuvo a cargo de la dotación que arribó al Paraje Harosteguy minutos después del paso del tornado, relató con crudeza lo vivido. «Lo que vivimos ayer fue algo fuera de lo normal, la verdad que nunca habíamos visto algo así. Cuando arribamos al lugar nos encontramos con una vivienda que había sido arrasada literalmente. Quedó destruida», relató Pais. «Nosotros recibimos el llamado minutos después de las 18hs. avisándonos que había quedado gente atrapada dentro de la casa que es algo que pudimos comprobar ni bien llegamos al lugar. También había un monte de árboles alrededor de la casa que también quedó devastado», remarcó luego. Finalmente, el jefe de Bomberos confirmó que «en línea recta, el tornado pasó a sólo 12 kilómetros de la ciudad. Hubiera sido terrible».

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