22 de marzo de 2026

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Lunes no laborable: así funcionan los servicios en Las Flores

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1 minuto atrás Fm Alpha

Este lunes 23 de marzo será no laborable con fines turísticos y en nuestra ciudad los servicios funcionarán así: Residuos domiciliarios: conforme al cronograma habitual. Consultas al 44-2208 (Corralón Municipal – Guardia 24hs.). Hospital: está disponible el servicio de Guardia durante toda la jornada. Cementerio: el horario de visita es el habitual, de 8 a 18. Municipio: sin atención al público. Farmacia de turno: Giraldi (Pte. Perón y Bdo. de Irigoyen – Teléfono: 440878).

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