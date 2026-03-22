BM – domingo 22 de marzo

SEMANA DE LA MEMORIA: INTERESANTE JORNADA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL El pasado jueves 19 de marzo se desarrolló una interesante jornada en la Biblioteca Pública Municipal «Dr. Pablo Minellono». Bajo el título de «Memoria en la Biblioteca», hubo una disertación, una muestra y lecturas de poesía. Abrió el acto la secretaria de Educación y Cultura, Prof. Silveria Giménez, quien hizo referencia al sentido y al compromiso de mantener viva la memoria de un momento particular de la historia. Seguidamente, Axel Díaz Maimone brindó una charla en la que, según sus palabras, entrecruzó textos de Hugo Mario Ianivelli, Miguel Ángel Gradaschi, Adolfo Bioy Casares y Leopoldo Brizuela, mencionando la vinculación existente entre los cuatro a partir del abordaje del mismo tema (la dictadura y los desapardcidos) pero con diferentes visiones. Para finalizar, Gladis D’Alessandro, Guillermo Vidal, Eduardo Dubor y Elida Teiletche compartieron recuerdos; y personal de la Bibloteca comentó la exposición de libros prohibidos y diarios de la época, además de leer poesías de la Colección Versos Aparecidos (Editorial MeVeJu).

NORA GENARO PRESENTA SU LIBRO: LAS FLORES ENTRE DUDAS Y VERDADES El próximo miércoles 25 de Marzo a las 11 horas en el Salón Rojo Municipal, la Directora del Archivo Histórico Municipal, profesora Nora Genaro, hará la presentación de su nuevo libro relacionado a hechos e historias de nuestra ciudad.

Bajo el título Entre dudas y verdades, la publicación gráfica en su contenido muestra el valor de las cosas de nuestra tierra y también los enigmas que envuelven y que han envuelto el transitar de la ciudad y sus habitantes. El libro impreso en la editorial “Libros del Espinillo” de la ciudad de Ayacucho, cuenta con portada y retiraciones en ilustración color y son 65 páginas que lo conforman. Nora Genaro, una vez más, con esta publicación, demuestra su interés por difundir las historias y la identidad florense.

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