Triste recuerdo: a tres años de la tragedia en una cámara séptica

El 22 de marzo de 2023 Manuel Figueroa Miranda (33), oriundo de City Bell y Daniel Scaffa (32), de Chivilcoy, dos operarios de una empresa tercerizada, encontraban la muerte mientras realizaban tareas para detectar la fuga en una red cloacal ubicada sobre Avda. Cruz Marqués y Alvear. Ambos estuvieron durante más de una hora allí adentro hasta que fueron rescatados por los Bomberos Voluntarios. Según fuentes policiales, los hombres (que al momento del hecho no utilizaban mascarilla de protección) murieron por la inhalación de gas metano. Los operarios fallecieron dentro de la cámara séptica, con una profundidad de cuatro metros, al descender para realizar tareas de mantenimiento por pérdidas en una red cloacal. Ambos fueron hallados desvanecidos y trasladados al hospital pero lamentablemente fallecieron poco después.

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