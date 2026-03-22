22 de marzo de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Triste recuerdo: a tres años de la tragedia en una cámara séptica

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

El 22 de marzo de 2023 Manuel Figueroa Miranda (33), oriundo de City Bell y Daniel Scaffa (32), de Chivilcoy, dos operarios de una empresa tercerizada, encontraban la muerte mientras realizaban tareas para detectar la fuga en una red cloacal ubicada sobre Avda. Cruz Marqués y Alvear. Ambos estuvieron durante más de una hora allí adentro hasta que fueron rescatados por los Bomberos Voluntarios. Según fuentes policiales, los hombres (que al momento del hecho no utilizaban mascarilla de protección) murieron por la inhalación de gas metano. Los operarios fallecieron dentro de la cámara séptica, con una profundidad de cuatro metros, al descender para realizar tareas de mantenimiento por pérdidas en una red cloacal. Ambos fueron hallados desvanecidos y trasladados al hospital pero lamentablemente fallecieron poco después.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Lunes no laborable: así funcionan los servicios en Las Flores

13 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – domingo 22 de marzo

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: se desarrolló la primera sesión ordinaria del año

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Lunes no laborable: así funcionan los servicios en Las Flores

13 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – domingo 22 de marzo

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Triste recuerdo: a tres años de la tragedia en una cámara séptica

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: se desarrolló la primera sesión ordinaria del año

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.