22 de marzo de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Concejo Deliberante: se desarrolló la primera sesión ordinaria del año

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha
El pasado jueves 19 de marzo en el Salón «Dr. Oscar Alende del Honorable Concejo Deliberante» se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del período legislativo 2026. La sesión, convocada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz y con la presencia de la totalidad de los ediles de los distintos bloques políticos, contó con 22 puntos que integraban el Orden del Día, además de los proyectos presentados con 48 horas de antelación. Con esta primera sesión, el Cuerpo dio inicio formal a un nuevo año de trabajo legislativo. El tratamiento completo de los puntos que integraron el Orden del Día puede visualizarse a través de la transmisión en vivo, disponible en el siguiente enlace:

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Lunes no laborable: así funcionan los servicios en Las Flores

13 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – domingo 22 de marzo

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Triste recuerdo: a tres años de la tragedia en una cámara séptica

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Lunes no laborable: así funcionan los servicios en Las Flores

13 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – domingo 22 de marzo

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Triste recuerdo: a tres años de la tragedia en una cámara séptica

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: se desarrolló la primera sesión ordinaria del año

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.