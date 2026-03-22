Concejo Deliberante: se desarrolló la primera sesión ordinaria del año

El pasado jueves 19 de marzo en el Salón «Dr. Oscar Alende del Honorable Concejo Deliberante» se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del período legislativo 2026. La sesión, convocada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz y con la presencia de la totalidad de los ediles de los distintos bloques políticos, contó con 22 puntos que integraban el Orden del Día, además de los proyectos presentados con 48 horas de antelación. Con esta primera sesión, el Cuerpo dio inicio formal a un nuevo año de trabajo legislativo. El tratamiento completo de los puntos que integraron el Orden del Día puede visualizarse a través de la transmisión en vivo, disponible en el siguiente enlace: