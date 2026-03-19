19 de marzo de 2026

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La Buena Noticia: el retiro de buques inactivos permitirá llegar a 1.600 metros de muelle recuperados en el puerto

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5 horas atrás Fm Alpha

A través de alternativas de desguace, traslado o hundimiento de buques fuera de servicio, el puerto de Mar del Plata alcanzará este año 1.600 metros lineales de frente de muelle que quedarán disponibles para el amarre de embarcaciones en actividad. La labor que en la actualidad acaba de completar la disposición final del pesquero “Graciela” y continúa con el corte del “Sirius III” tendrá nuevos objetivos en el transcurso de este 2026. Se está trabajando en otros tres cascos para la instancia de inminente retiro de donde permanecieron inactivos durante años. “Entre el año pasado y este primer tramo de 2026 estaremos recuperando casi 400 metros que nos permiten despejar sectores que estuvieron obstruidos durante largo tiempo y darles uso con los buques que están en plena dinámica productiva”, señaló Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.

Fuente: La Capital (Mar del Plata)

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