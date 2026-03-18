Damián Dulau, sobre la visita a Expoagro: «Surgieron nuevos vínculos»

Días pasados una delegación de la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente participó de la 20° edición de Expoagro, la mayor exposición agroindustrial del país que se desarrolló en San Nicolás. A su regreso, la 91.5 habló con el director de Desarrollo Agrario, quien señaló que «Fue la primera vez que pudimos formar parte de este evento que es imponente, la verdad. Se logró llegar a diversos actores del agro y el empresariado nacional con la posibilidad de que surjan nuevos vínculos». Expoagro reunió a más de 700 empresas expositoras y una convocatoria estimada de 200.000 personas consolidándose como el principal espacio de encuentro del sector. «Recorriendo diversos stands, pudimos explicarles que la ciudad está en una ubicación estratégica con un Sector Industrial Planificado que anhela poder crecer», dijo más adelante. Finalmente, Dulau manifestó que «se hizo una promoción importante del 1er. Encuentro de Charcutería que será en octubre y donde Las Flores será sede».

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