BM – miércoles 18 de marzo

RUGBY: ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL EN EL ENTRENAMIENTO ABIERTO El intendente Fabián Blanstein, el director de Deportes, Pedro Cantet, y demás autoridades municipales presenciaron el entrenamiento abierto para todas las edades, denominado “Probá Rugby”. Esta importante iniciativa promovida por “Carpinchos Rugby Club” se llevó a cabo el pasado fin de semana en la cancha del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, con el objetivo de difundir la disciplina y que se incorporen jugadores para formar las diferentes divisiones, con miras a intervenir en competencias previstas para el calendario 2026. Cabe destacar que se contó con la asistencia de Facundo Barni, ex integrante y jugador de Los Pumas Seven, quien aportó su conocimiento y experiencia nacional e internacional al interesante número de rugbiers que se acercaron a las instalaciones de Rivadavia entre Independencia e Islas Malvinas. Barni trabajó junto a jugadores y entrenadores del Club en fundamentos claves: comunicación en cancha, ataque y defensa, enriqueciendo la práctica con su mirada profesional. La jornada se desarrolló con el acompañamiento del público y las familias, reafirmando el compromiso con la comunidad y el crecimiento del rugby local. Los interesados en participar de la disciplina podrán sumarse los lunes, miércoles y viernes desde las 19.45 horas, en el mencionado predio.

SUMATE A LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ La Secretaría de Deporte informa que se encuentra abierta la inscripción para la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando. Las clases se dictan en la Secretaría de Educación (Av. Gral. Paz y Alem, en el subsuelo) los martes y viernes de 17 a 20 horas, para niños y adolescentes; en tanto que los viernes de 15 a 17 horas es el turno de los mayores. Los interesados en practicar el juego ciencia, deberán acercarse a las mencionadas instalaciones, en los horarios y días indicados.

JIU JITSU: NICOLÁS ANSELMO DÍAZ CAMPEÓN EN BRASIL La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Nicolás Anselmo Díaz en el arte marcial Jiu Jitsu, exclusivo para la modalidad ADCC. El florense, radicado en Buenos Aires, tiene un importante registro de títulos y el pasado fin semana sumó uno más al adjudicarse el Open en Río de Janeiro, Brasil. Por otro lado, Díaz tiene permanente contacto con la Agrupación Jiu Jitsu Las Flores, aportando su experiencia y conocimiento cada vez que se acerca a nuestra ciudad, permitiendo a nuestros deportistas continuar creciendo y mejorar, tanto en el aspecto físico como en lo táctico. Los interesados en practicar la disciplina, podrán concurrir a Evolution GYM (H. Yrigoyen entre Cisneros y Avellaneda), los lunes, miércoles y viernes a partir de las 20 horas.

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